Une chambre apaisante

Du côté du lit, place au minimalisme ? C’est en effet la première impression que nous donne ce lit très simple, sans table de chevet. Pourtant, tout est ici encore savamment étudié. En raison des deux portes qui se trouvent à proximité du lit, il était impossible de disposer des petites tables de part et d’autre du couchage. C’est pourquoi l’architecte d’intérieur Carole Montias a conçu une tête de lit qui fait également office de chevet. Grâce à des panneaux coulissants sur la partie supérieur, on peut ranger ici tout le nécessaire habituel : livres et verre à eau notamment. Afin de contribuer à l’atmosphère paisible, le rebord n’est pas occupé et rien ne vient contrarier le regard qui se porte sur le lit. Quant aux lampes, elles ont été remplacées par des appliques articulées qui peuvent se déployer pour la lecture. Enfin, le linge de lit joue sur l’association de différents tissus, tous blancs mais en différents matériaux et avec différents tissages, afin de casser l’effet monochromatique.

Le résultat de cette composition est une chambre particulièrement apaisante et sereine, toute de blancs vêtue !

