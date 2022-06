Un moulin comme résidence secondaire écolo!

La Savoie nous accueille aujourd'hui afin de découvrir la métamorphose d'une ferme traditionnelle en séduisant résidence secondaire. L'architecte Marie Gamelon-Viallet nous invite à découvrir ce superbe projet s'articulant autour deux axes importants : l'agrandissement et le réaménagement d'un logement en rez-de-chaussée. Découvrez donc une architecture vernaculaire reflétant bien le territoire montagneux sur lequel elle se situe et un projet d'architecture et design d'intérieur faisant dialoguer l'extérieur avec l'intérieur.