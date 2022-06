Superbe projet d'extension en banlieue parisienne

La courbe que dessine le plafond crée une certaine fluidité dans cet ensemble décoré avec goût et simplicité. Les revêtements muraux s'accordent parfaitement avec le sol boisé et le mobilier. Ce duo de fauteuils Louis Philippe à dossiers médaillons confère classe et prestance à cette pièce. A niveau avec la terrasse à l'extérieur c'est un simple geste de glissement latéral qui vous permettra de prendre l'air. Avançons nous vers cette porte qui laisse entrevoir une autre pièce.