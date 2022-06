L'incroyable Rénovation d'une Maison Ancienne.!!

Ce numéro de notre rubrique Avant/Après nous emmène cette fois-ci entre les villes de Roermond et Venlo, dans le Sud-Ouest des Pays-Bas, non loin de la frontière allemande.

En effet, cette vieille ferme en état d'abandon, construite autour de 1930, a été confiée aux architectes de Bijvoet architectuur & stadsontwerp à qui on a demandé de reconstruire la bâtisse pour qu'elle puisse accueillir une résidence avec trois chambres à coucher.

Notez, s'il vous plaît, que les travaux ont été effectués en étroite coopération avec les clients pour répondre au mieux à leurs souhaits et exigences. Jouissant de la liberté et de la flexibilité qu'on leur a donné, les architectes ont pu laisser libre cours à leur inspiration et donner la juste mesure de leur talent.

Proposant un total réaménagement de la construction principale et spectaculaire de cette vieille ferme, le résultat obtenu est abasourdissant! Découvrons donc ce projet en détails.