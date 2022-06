Avant / après: une maison chaotique entièrement modernisée !

Nous voilà maintenant face à un salon lumineux et moderne. Le parquet a été remplacé par une version aux tonalités plus chaudes. La cheminée ne remplit plus qu'une fonction esthétique. Le coup de peinture blanche sur les murs agrandit la pièce et la rend plus éclatante. Les accents de gris et de turquoise infusent la pièce de vie avec subtilité.