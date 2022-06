Le triangle frappe un grand coup

Les papier-peints qui intègrent le triangle dans leur design sont donc nombreux et populaires. Le triangle est un symbole qui possède plusieurs significations, selon la manière dont il est placé, il peut représenter la masculinité, la puissance ou la féminité et la fécondité. Il est aussi souvent associé à l'unité. À vous de jouer avec cette forme élégante et minimaliste. Trouvez l'emplacement et le design idéal pour votre intérieur.

