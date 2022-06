Un petit appartement moderne aux tons naturels

L'une des grandes qualités de cet appartement est qu'il est particulièrement fonctionnel. Chaque recoin a été optimisé au maximum afin de ne pas perdre d'espace. L'entrée possède par exemple un petit meuble à chaussures et invitent les invités à se déchausser à peine arrivés. Cela permet aussi de garder les sols plus propres plus longtemps. Un grand placard a été installé contre un mur afin de garder l'appartement organisé. Chaque meuble a une fonction bien précise et l'espace évite d'être surchargé.