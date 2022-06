Une maison familiale parfaite aux détails originaux

Les maisons familiales se déclinent dans tous les styles. Elles s'éloignent cependant rarement des styles classiques les plus répandues. À homify, nous cherchons aussi à mettre en avant les espaces personnalisés et moins conventionnels. Dans ce livre d'idées, nous proposons de visiter une maison familiale très originale située dans le village de Trittau en Allemagne. C'est le bureau d'architectes d'intérieur Raphael Sprigmann qui est à l'origine du projet. Celui-ci est réputé pour sa capacité à concevoir des maisons avec du caractère et de l'audace. L'air placide de la façade est trompeur car cette maison cache en fait un intérieur plein de surprises et d'inventivité.