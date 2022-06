Rénovation d'un triplex en banlieue parisienne

am alexandra magne

am alexandra magne

Un grand salon occupe le rez-de-chaussée. Ce nouveau séjour flambant neuf est lumineux et se définit dans un style contemporain. Il se distingue par l'originalité des formes géométriques de ces canapés et fauteuils. Trois pièces sont réunies dans ce grand espace entièrement ouvert. Les architectes d'intérieur ont intégré un jaune audacieux à cet ensemble sinon dominé par des tonalités sobres et modernes allant du blanc au gris.