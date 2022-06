Blanc et pastels : l'harmonie scandinave

Ce petit studio a été entièrement inspiré par le style scandinave. On y retrouve les lignes épurées, les formes géométriques et l'ambiance calme et délicate associée à ce style nordique. L''intérieur séduit avec sa combinaison de couleurs qui réunit un blanc lumineux à une diversité de tonalités pastel. Ces quelques accents de couleurs douces et claires égayent cet intérieur contemporain confortable et fonctionnel.

Profitez des photos ci-dessous pour découvrir ce joli petit studio dédié aux esprits créatifs.