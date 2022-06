Un projet de maison à couper le souffle

Nous voulons vous présenter aujourd'hui une maison un peu particulière. Cette maison n'existe en fait pas concrètement , elle est encore à l'état de projet. Et quel projet ! Moderne, spacieuse et pratique, cette maison fera le rêve de plus d'un. Elle possède tout ce qu'il faut pour satisfaire les exigences de la vie moderne, et bien plus encore.

Réalisée par les architectes de HOMEKONCEPT, cette maison dispose d'une surface de 183,09 m², l'idéal pour une famille nombreuse !

Alors allons-y !