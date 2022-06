Zoom : Comment aménager un studio de 16m2 ?

Entièrement équipée, cette cuisine possède tout le confort moderne et n'a pas à rougir d'embarras devant des homologues plus spacieuses. Nous remarquons ici plaque cuissons, four et cachés derrière les placards, nous retrouvons solutions de rangement et l'électroménager. Il ne vous suffit que d'ouvrir un des battants afin de découvrir la machine à laver, le réfrigérateur ou encore le lave-vaisselle. Fonctionnelle et design, cette cuisine est un petit bijou de design !