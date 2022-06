Îlots de cuisine: 10 idées géniales

L'îlot de cuisine est immensément populaire. Cela se comprend puisque c'est la solution idéale à intégrer dans une cuisine moderne. Il permet d'optimiser l'utilisation de l'espace dans votre cuisine et de faciliter la préparation des plats. Il crée aussi une séparation à la fois distincte et inclusive entre la cuisine et la salle à manger par exemple.

L'îlot de cuisine deviendra rapidement l'élément accrocheur de votre cuisine puisqu'il facilitera la préparation de vos plats quotidiens et permettra aussi de créer un dialogue agréable entre celui qui travaille en cuisine et le reste de la famille qui attend d'être servie. Quelle soit dans un style minimal chic ou plus fantaisiste, la cuisine moderne avec îlot sera l'atout incontournable de votre maison, même si elle est de petite taille.

Profitez des 10 exemples ci-dessous que homify a réuni pour vous inspirer.