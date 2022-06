Le Salon qui correspond à votre Signe du Zodiaque

Le signe Vierge est un signe de Terre. Il se révèle avant tout être un être ordonné, pragmatique, réservé et intellectuel préférant une vie rangée et modeste tout en recherchant les moyens les plus pratiques d'atteindre son but. Incapable d'agir avec précipitation, il évolue dans la vie suivant un plan longuement réfléchi.

Votre salon reflète votre esprit mûr, raisonnable et pondéré : chaque chose y est placé avec un but précis. Il est plutôt sobre et classique, mais ne manque pas d'espace pour recevoir les êtres qui vous sont chers.