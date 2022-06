Cabanes et tentes pour partir à l'aventure sans bouger de chez vous!

Pourquoi ne pas s'endormir dans un aussi confortable qu'un lit d’hôtel mais mesurant 3 mètres de diamètre et suspendu au dessus du vide dans une lieu d'exception?

C'est le rêve que vous permet de réaliser l'invention révolutionnaire du Cocoon Tree Bed. Se composant d’un sommier en trampoline coiffé par un matelas rond très haut de gamme et son protège matelas, d'une couette ronde et de draps et housses adaptés, le couchage ne peut être qu'unique et confortable!

Une expérience originale à tester absolument!