De garage à sel en maison lumineuse !

Voici donc le garage ayant fait peau neuve, la façade a subi un beau lifting aux vues du teint frais qu'elle arbore à présent. Les ouvertures ont été conservées mais bien évidemment rénovée. Adieu portes et volets en bois et bienvenu à des systèmes plus modernes. La grande porte du garage est dotée d'une porte d'entrée plus petite habillée d'un vitrage sur toute sa hauteur. Une place a été aménagée à l'intérieur pour un véhicule.