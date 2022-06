Découverte de 5 incroyables maisons conteneurs!

Ces conteneurs d'habitation mobiles, conçus par Stefan Brand, est la nouvelle variante de maison conteneur. Les dimensions conventionnelles de ces conteneurs permettent un transport mobile par bateaux et leur acheminement est ainsi plus simple. De plus, en seulement 15m², ce conteneur contient tous les éléments et toutes les pièces nécessaires à une personne. Il présente, en plus de ça, de nombreuses fonctionnalités supplémentaires telles que la présence de panneaux solaires ainsi que le déploiement d'une petite terrasse visible sur l'image ci-dessus.

