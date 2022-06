Miracle : un loft naît des cendres d'un vieux magasin !

Nous devons être créatifs si nous voulons avoir un logement décent et agréable, car il est difficile et rare de trouver un appartement bon marché dans les grandes villes. Certains vieux magasins restent à l'abandon, offrant des espaces non exploités qui peuvent être utilisés pour créer un loft.

L'exemple d'un de nos experts va vous démontrer que vous pouvez facilement transformer un vieil entrepôt pour créer un loft design pour vous loger convenablement en pleine ville, sans forcément payer un loyer qui ne correspond pas votre budget.

Comment planifier le positionnement du salon? Comment installer la cuisine et la salle à manger? Quelle place prévoir pour la salle de bain? etc. L'article qui suit essaiera de dissiper vos inquiétudes.