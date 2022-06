Comment se Débarrasser de la Moisissure?

La formation durable ou extensive de toute moisissure visible sur les surfaces intérieures d'un bâtiment est inacceptable. La formation de moisissures sur les surfaces intérieures constitue un facteur de risque de problème sanitaire.

Un problème d'humidité (inondation, fuite, pénétration d'eau, condensation, etc.) est la principale cause de formation de moisissures dans un bâtiment. Ces problèmes d'humidité doivent être l'objectif principal des démarches d'évaluation et de contrôle, suivies du nettoyage, de l'élimination des matériaux contaminés, d'inspections périodiques, de maintenance et d'entretien correctif.

A ce propos, des dispositions légales ont été mise en place afin d'optimiser les démarches nécessaires à l'extermination de ce fléau silencieux. En effet, en vertu de l'alinéa 25 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail attribue au constructeur (article 23), à l'employeur (article 25) et au superviseur (article 27) la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Ceci comprend leur protection contre les moisissures dans les édifices où ils travaillent.