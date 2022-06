Zoom : une cabane dans les arbres à Aix-en-Provence

Simple, sobre et polymorphe ce trio de poufs bleu-blanc-rouge est synonyme de détente ! On relâche la pression et on s'y jette. Au diable les conventions, c'est à eux de s'adapter à vos envies ! Au beau milieu de ce plancher en lévitation vous saurez apprécier cette petite ouverture qui vous permettra d'observer voire d'espionner les éventuels éléments perturbateurs qui souhaiteraient venir vous déranger !