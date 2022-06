De moulin à vent à logement familial

Nous terminons notre visite par un petit tour dans la salle de bain, qui se révèle être un modèle de modernité. L'enduit en ciment brut que l'on retrouve partout dans cette pièce nous incite à prendre notre temps et à nous détendre. L'espace est minimaliste aux possible, et pour notre plus grande plaisir !

Cliquez ici pour découvrir plein d'astuces pour votre maison !