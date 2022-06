Maison familiale moderne mais authentique!

Place au soleil et au dépaysement, aux plages de sable chaud et aux eaux cristallines de l'océan Indien!

Département et région d'outre-mer français, l'île de la Réunion est un coin de paradis tropical comme il y en a peu! Pourtant, le relief de l'île d'origine volcanique est globalement très accidenté et fréquemment secoué par le passage de cyclones. C'est pourquoi ces particularités climatiques extrêmes ont imposé un type de construction adapté et adéquat qu'a su réinterpréter avec brio les architectes en charge du projet.

C'est à l'espace de travail ouvert de TT architecture que nous devons ce superbe projet architectural proposant un ensemble de trois appartements pour un cadre de vie familiale.

Persuadés que de la confrontation des idées et des talents naît une conception cohérente et unique, les professionnels ont questionné notre époque et leur environnement pour accoucher de ce condominium exceptionnel.

Rendez-vous sur place pour la visite de cette réalisation des plus réussies!