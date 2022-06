Un appartement de 150 m² entièrement rénover pour 90.000€ !

Le style minimaliste s'illustre par l'usage de peu de choses pour créer un beau design. Pourquoi ne pas concevoir une salle de bain complète et sobre ? Le gris et le blanc sont présents partout dans tout l'espace, dus sol au mur ! Une bonne répartition des zones dans la salle de bain permet de mettre en exergue le confort et la simplicité de cette pièce.

Le choix du style de votre salle de bain peut aussi dépendre de votre signe zodiaque, trouvez ici des design qui vont vous convaincre.