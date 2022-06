Époustouflante Métamorphose d'une vieille ferme!

C'est donc depuis le salon que nous pénétrons dans la cuisine qui a fait l’objet d’un traitement tout particulier, avec la combinaison de plusieurs matériaux parfaitement associés : plan de travail en zinc, bois blanc verni, mât pour l’îlot central de 6m de long (continu) et sol en béton ciré gris anthracite. Les équipements (frigo, micro-ondes et machine à café) sont encastrés dans le mur afin de préserver un maximum de place dans cette cuisine longue mais étroite (3,3x10m). Une cave vitrée vient compléter l’aménagement de cette pièce sobre et épurée. Seul un pan de mur vert habille la cuisine et crée toute l’originalité de cet espace. On adore !