Incroyable Rénovation au Potentiel Infini!!

Le résultat est spectaculaire ! La bâtisse garde son charme d'antan mais du fait de la restauration, s'en trouve plus lumineuse et radieuse ! Adieu teint sombre et bonjour aux tons clairs. Les éléments en bois et en brique sont ainsi mis en valeur, le bleu s'immisce sur les volets apportant un peu de fraicheur et de cachet à cette propriété méditerranéenne.