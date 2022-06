12 conseils aux décorateurs d'intérieur débutants sur les choses à faire et celles à éviter

Il ne faut pas organiser vos meubles comme un jeu de tetris. Vos meubles ont besoin de place et d'espace pour être mis en valeur. Cette distance permet aussi de créer une pièce au look plus intéressant. Décollez vos meubles des murs de quelques centimètres afin de réussir un aménagement plus épuré et flottant .