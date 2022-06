Avant / après: la rénovation d'un appartement éclectique à Lyon

La grande pièce s'organise toujours de la même manière. Le fond est occupé par un salon confortable alors que le devant sert de salle à manger. Le nouveau choix de couleurs neutres rend la pièce plus lumineuse et lui offre une impression de grandeur. Les meubles sélectionnés sont élégants et modernes. Ils remplissent avant tout leur fonction de confort et de fonctionnalité.