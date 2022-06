Un Aménagement Incroyable pour une Déco Unique!

Enfin, pour parfaire la décoration d'ensemble d'un pièce ou simplement apporter une touche unique, la créatrice nous propose cette création originale en papier crépon ignifugé, repiquée de rubans et d'une collerette en papier ainsi que d'accessoires divers. La système électrique a été réalisé sur mesure à partir d'un fil de baladeur et une ampoule LED. Jessica Colleoni a animé elle-même ces ateliers de création dans un lieu associatif. Raffinée et originale, cette réalisation Do it Yourself prouve qu'avec de l'inspiration on peut même sans un gros budget se créer une décoration unique nous ressemble!