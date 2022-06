Top 5 de la semaine: Propriété Paradisiaque avec Piscine!!

L’identification des tendances est toujours très difficile, mais, pour une maison de tous les jours, le plus important est d’être conçu et construit en fonction des besoins spécifiques. Dans ce cas, vous ne devez même pas prendre de décision hâtive, venez vous asseoir et réfléchir un instant sur ce qui est important ou non dans votre maison. Vous rêvez d’un système de cinéma maison, mais en réalité, vous avez juste besoin d’un endroit tranquille pour travailler? Vous prévoyez de passer plus de temps dans la cuisine que dans le reste de la maison? Besoin d’une cuisine plus grande que celle que vous aviez avant?

Le projet va maintenant vous montrer une maison construite en se concentrant sur les clients, qui étaient alors une part active du travail. Le résultat est cette maison simple et élégante, construit par les architectes de Fingerhaus: Une petite maison avec une Grande Surprise!