5 conseils pour profiter d'un gazon magnifique en été !

Bien évidemment, afin de posséder un beau gazon, il va de soi qu'il faut le tondre régulièrement. Votre gazon arborera un look deplus frais et vous vous débarrasserez périodiquement des mauvaises. Il faut simplement savoir quand et à quelle fréquence votre gazon a besoin d'être tondu. En automne et au printemps, il est impératif de tondre votre gazon une fois par semaine, c'est la règle. Si vous ne le faites pas régulièrement, vous risquerez de vous battre avec les mauvaises herbes cela vous prendra donc plus de temps et d'énergie. Préférez la tonte l'après-midi en période sèche, faire cela le matin n'est pas des plus judicieux. Enfin ayez à l'esprit qu'il faut tondre à la bonne hauteur et en fonction de vos goûts, n'oubliez simplement pas que tondre à ras signifiera qu'il vous faudra tondre plus souvent votre gazon. La règle est qu'il ne faille pas retirer plus d'un tiers de la hauteur de l'herbe à chaque tonte.