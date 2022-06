Un jardin coloré sans fleurs ? C'est possible !

Dépareillez vos meubles de jardin, utilisez divers couleurs et matériaux comme ici avec ces fauteuils aux courbes parfaitement assumées ! Ces sièges comfortables aux lignes épurées et couleurs vitaminées éclatantes seront créeront un jardin teinté des plus agréables ! Ces derniers s'éclaireront à la nuit tombée pour un effet des plus magiques !