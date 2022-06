Conseils construction : pourquoi une maison ossature bois?

Les maisons ossature bois, ou MOB, ont le vent en poupe et nombreux sont les avantages liés à ce type de construction. En faisant appel à un architecte spécialisé dans ce domaine il vous sera possible de combiner esthétique plurielle et contemporaine et surtout de joindre l'utile à l'agréable !

C'est à Oullins, dans la banlieue sud-ouest de Lyon que nous avons décidé de nous mettre au vert afin de vous faire découvrir cette réalisation signée BFG Cadre de Vie. Cette entreprise de construction fondée en 2002 avait déjà beaucoup d'expérience dans les métiers du bois et de la construction à son compteur !

C'est à travers cette visite guidée que nous espérons réussir à vous convaincre du bien fondé de cette technique.