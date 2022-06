La visite exclusive de cette magnifique villa au cœur des Alpes!

Envie de piquer une tête ? Comme on vous comprend ! Y a-t-il un cadre plus enchanteur que celui de cet écrin de calme et volupté au cœur des montagnes aux neiges éternelles…

Espace dédié à la détente et à la baignade, les abords du bassin se prêtent particulièrement bien aux longues soirées d'été et aux grillades en plein air. C'est pourquoi le décorateur a souhaité doter le lieu d'une terrasse vaste et confortable, élégante autant que fonctionnelle.