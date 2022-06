5 règles d'or pour assurer lors d'un dîner entre amis !

Etre à la fois au four et au moulin n'est pas une sinécure et nous l'avons tous vécu.. Trop souvent vous vous êtes retrouvé(e)s à cuisiner pendant que vos invités sont livrés à eux-même au salon. Selon Sandra Dages ’un intérieur doit raconter une histoire’. En rénovant cet appartement dans le 15ème arrondissement de Paris l'objectif était clair : créer de l'espace et favoriser la rencontre. Avec cette cuisine équipée il vous sera possible de faire la popote en papotant avec certains de vos invités !

