Le style scandinave est devenu l'une des tendances les plus en vues en matière de décoration d'intérieur… Et pour cause le style scandinave injecte aux maisons une touche de fraîcheur simple et élégante qui a su mettre tous les décorateurs d'intérieur d'accord.

Vous aussi vous souhaitez faire souffler une brise scandinave chez-vous ? Alors voici les ingrédients de la recette la plus savoureuse de 2017 !

Utilisation du bois :

Dans chaque intérieur décoré à la scandinave, le bois est prépondérant. Simple, efficace, chaleureux et peu couteux, le bois a la côte. Utilisez par exemple des branches pour décorer votre tête de lit ou des rondins au mur, l'important est que vous laissiez sa forme naturelle au bois pour favoriser cette connexion à la nature si chère au style scandinave.

Couleurs pastel et neutres :

La douceur des tons pastels est extrêmement populaire dans les intérieurs scandinaves, même si vous pourrez aussi y trouver des combinaisons avec des couleurs plus pep's par le biais de formes géométriques rappelant les dessins offerts par la natures.

Formes géométriques :

On vous en parlait plus haut, les cercles, les triangles, les losanges et tout autre parallélépipède sont de mise lorsqu'il s'agit de style scandinave. Vous trouverez sur internet ou dans vos commerces préférés des mobiles, des papiers peints et des accessoires tout aussi géométriques qu'excentriques à rapporter de toute urgence à la maison. Mais en attendant d'aller faire des emplettes, voici pour vous 42 photographies qui vont vous convaincre d'inviter le style scandinave chez vous !