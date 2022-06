Une maison 100% parme !

Original, extravagant, féminin du sol au plafond, l'appartement que nous vous feront découvrir aujourd'hui plaira décidément à toutes celles qui ont gardé leurs âmes de princesse et aux garçons qui n'ont pas peur d'aimer le rose et les paillettes !

C'est au pays de Roméo et Juliette que nous avons découvert le STUDIO CERON & CERON, agence d'architecture d'intérieur à Castelfranco.Direction le Nord de l'Italie, et plus particulièrement le Veneto, région de la belle Venise et de la charmante Vérone.