Comment transformer des combles en jolies chambres d'enfants ?

Optimiser l'espace ne fut pas une mince, les architectes ont en effet dû user de tout leur génie afin de dépasser les contraintes imposées par la topologie spatiale de la propriété. Afin de procéder à une répartition équitable et fonctionnelle des espaces, il a fallu prendre en compte l'ensemble de l'espace bien que d'une petite surface et de le diviser de façon intelligente. Les architectes ont créé un dégagement afin de séparer les deux chambres et que les deux pièces soient ainsi indépendantes. Cela a occasionné l'instauration d'un ensemble vitré que l'on peut voir ici .Bénéficiant dela lumière projetée dans la chambre des enfants, la voie de circulation s'en trouve éclairée.