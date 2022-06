Une Maison Familiale pleine de Merveilles!!

Voici maintenant l'espace dédié à la cuisine de luxe. Là aussi les placards sont hauts et en bois. Une table de bar permet de prendre un rapide repas, face aux baies vitrées, et de profiter ainsi pleinement du spectacle de la nature, puisqu'elle a été respectée et intégrée au projet. Les lampes descendent du plafond, au nombre de²quatre, et assurent ainsi une luminosité permanente. Le plan de travail est large, on pourra cuisiner ici à plusieurs…