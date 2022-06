Construction d'une Incroyable Surélévation en Bois!

Vous possédez une maison de plain-pied sans étages et vous n’avez plus assez de place pour accueillir la famille qui s’agrandit ? Ce nouveau numéro de Homify 360° vous propose une solution sur mesure pour avoir plus de place tout en donnant un nouveau caractère à votre maison : une surélévation en ossature bois qui vous fera prendre de la hauteur ! Une très belle création de le cabinet d’architecture aadd+, créée en 2010.

Conçus en associant nature, lumière et modernité, les projets de l’agence proposent des réponses originales et adaptées à la vie contemporaine. Engagée dans le futur, l’agence intègre dans ses projets le BIM (Building Information Modeling) et les démarches bioclimatiques afin de proposer des solutions toujours plus efficaces dans la conception et la gestion de ses réalisations.

Et si vous souhaitez avoir d’autres idées de surélévations réussies, vous pouvez vous rendre ici.