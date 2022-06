Moderne et bio, la maison de demain dans l'Ain!

Dans le département de l'Ain, en région Rhône-Alpes, se trouve la charmante commune de Bellegarde-Sur-Valserine qui a vu naître un projet ambitieux autant que respectueux de l'environnement. C'est à Philippe Guilloux que nous devons cette somptueuse réalisation de bois semblant flotter au dessus des cimes comme un radeau vitré. Proposant une approche globale, tant sur le plan financier et technique qu'architectural, l'architecte s'est surpassé pour accoucher de cette maison conçue sur deux niveaux tirant profit de la situation du terrain en forte déclivité.

Les lignes modernes et épurées de l'architecture de la bâtisse contrastent d'avec l'authenticité rustique de l'élément bois ce qui lui donne une autre dimension. D'immenses baies vitrées accentuent encore l'impression d'air en pleine nature et de dominer majestueusement la campagne environnante, calme, apaisante et ressourçante.

Nous vous proposons de découvrir ce projet plus en détails en suivant le processus de construction et surtout le résultat final! Sans plus de palabres, partons sur les lieux!