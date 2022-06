Une maison contemporaine et écologique à Toulouse

Grande et lumineuse, le salon fait écho à la beauté de la cuisine et de la salle à manger. Ici aussi, c'est la combinaison de meubles de style contraires qui confirme la beauté unique de la pièce. Ainsi, un grand fauteuil en bois est placé à côté d'un large fauteuil plus classique et moderne. Les architectes d'intérieurs ont fait preuve d'inventivité jusque dans les moindres détails. L'étagère minimaliste qui occupe les murs est composée d'éléments en cuivre et en bois.