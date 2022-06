Métamorphose Unique en son Genre!!

Voici donc la cuisine avant sa rénovation ! Le moins que l'on puisse dire est que cette cuisine ne brillait pas de par sa modernité ! Bien que fonctionnelle et ergonomique, nous ne sommes pas frappés par son esthétisme. Aucune réelle atmosphère ne se dégage de cet espace, or une cuisine se doit être des plus conviviales afin d'inciter ses utilisateurs à cuisiner et y savourer des mets délicieux en famille ! Nous remarquons également qu'une table disposée au premier plan, fera-t-elle- partie de la nouvelle conception ?