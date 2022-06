Avant / après: La rénovation d'une salle de bains dans un appartement parisien

Dans ce livre d'idées, nous vous proposons de découvrir la rénovation d'une petite salle de bains dans un appartement parisien. L'espace a été entièrement repensé afin d'optimiser l'utilisation de la salle de bains. La petite taille et la forme inhabituelle de la pièce représentaient un challenge considérable pour l'équipe qui a entrepris les travaux. Effectivement à Paris, on se sent rapidement confiné à de petits espaces exigus. Il est donc primordial de tenter d'aménager un espace fonctionnel et d'éviter de le surcharger. La rénovation de cette salle de bains est une vraie réussite. Découvrez tout de suite le résultat de cette rénovation et prenez exemple sur les idées d'aménagement présentées ci-dessous.