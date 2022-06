Faux plafonds: 10 idées designs

Aujourd'hui, il est impossible de passer à côté de l'afflux de faux plafonds sur le marché de décoration intérieure. De nombreux architectes d'intérieur utilisent les faux plafonds afin de répondre aux demandes de leur client et créer des plafonds plus sculpturaux. Le résultat est souvent épatant ! Par ailleurs, ces faux plafonds sont plus qu'une simple décoration, ils ont aussi une fonction pratique.

Découvrez ci-dessous une sélection de nos faux plafonds préférés !