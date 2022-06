Appartement avec vue directe sur la croisette!

La 68ème édition du festival de Cannes vient d'être lancée et avec elle son lot de stars, de glamour, de paillettes et de rêve sur pellicule… Rares sont les happy few a avoir de la chance de côtoyer ou d'approcher ce monde de luxe et d'excès.

Pourtant aujourd'hui, nous vous invitons à pénétrer dans l'intimité d'un appartement donnant directement sur la croisette! Découvrez ce que cela fait de n'apercevoir que des célébrités depuis son balcon et des nuées de paparazzi au pied de ses fenêtres.

C'est aux architectes d'intérieur de Baron Baron que nous devons cette sublime réalisation digne des palaces les plus luxueux.

Entrez dans le rêve!