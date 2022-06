homify 360°: un petit appartement design et lumineux

D’un point de vue esthétique, le choix s’est porté sur des finitions laquées blanches reflétant la lumière, trompant l’œil et offrant enfin une impression d’espace. L’électroménager et la robinetterie sont quant à eux en métal, pour leur touche design. On remarquera sur cette photo les finitions noires des interrupteurs et prises électriques : de style rétro, elles apportent une touche de charme à l’appartement et rappellent les huisseries de la porte fenêtre menant au balcon et de la verrière.