Avant/après : comment rendre un studio plus spacieux, plus lumineux et plus moderne ?

Plus encore qu'ailleurs la décoration et l'aménagement sont essentiels dans les petits logements car ils jouent un grand rôle sur notre perception de l'espace et des volumes. Dans un petit studio, il est impossible de repousser les murs pour en faire un grand appartement mais il est par contre possible de transformer l'espace grâce à des astuces déco et un aménagement optimal. La rénovation que nous nous apprêtons à vous faire découvrir est éloquente : avec une décoration différente, un même espace peut sembler bien plus grand et plus lumineux qu'auparavant. Plus moderne, ce studio une fois rénové paraît aussi plus grand et plus clair. Suivez-nous dans ce studio métamorphosé.