Oserez-vous le noir?

Le noir a bien sûr des airs très design et se marie donc parfaitement à des intérieurs contemporains comme on le voit sur cette photo. Le bureau d’architecture intérieure Luc Spits Interior a ici mis en œuvre une configuration parfaite : meubles de créateurs noirs, usage du cuir, sol composé de larges dalles sombres, le tout contrasté par les murs d’un blanc immaculé. Et afin d’apporter de la lumière, de grandes baies vitrées s’ouvrent sur le jardin. Pour ne pas assombrir le séjour, les rideaux se sont fait légers et leur tonalité est légèrement poudrée, ce qui confère une atmosphère plus chaleureuse que le blanc pur. La table de la salle à manger ne sature pas l’espace et ne contrarie pas la luminosité grâce à son plateau de verre. Elle est aérienne ! Un espace donc où domine le noir, sans pesanteur.