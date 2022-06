16 façons d'inclure la mappemonde dans votre déco !

On les voit partout, tout le temps. Elles sont les stars de 2017 : tatouages, montres, vêtements, posters… Et elles ne s'arrêtent pas là ! Elles investissent même nos murs et notre intérieur… et on s'en réjouit ! Les mappemondes fascinent. Et ce n'est pas étonnant ! Elles sont le symboles de nos aventures, de nos voyages et de nos envies d'ailleurs. Parfois, elles représentent avec nostalgie l'endroit d'où l'on vient ou avec espoir les endroits où l'on veut aller. D'autres fois encore, elles évoquent des souvenirs, des rencontres. Bref, elles possèdent une part de rêve mais elles sont surtout un atout déco vraiment esthétique. Dans l'entrée, la cuisine, la chambre ou encore la salle de bain… suivez le guide pour un voyage dans un éventail de mappemondes originales et hors du commun.