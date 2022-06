Comment choisir ses plaques de cuisson?

Combiner les feux est certainement la meilleure option quand on dispose de suffisamment d’espace. Bien sûr vous pouvez combiner deux feux au gaz et deux feux à induction, mais vous pouvez également atteindre des degrés de perfection que les chefs vont envieront. C’est le cas de cette cuisine : des plaques à induction au centre et, de part et d’autre, une plancha sur la droite, un wok intégré sur la gauche ! De nombreuses combinaisons de telle sorte sont possibles.

Dans tous les cas, n’hésitez pas pour cela à prendre conseil auprès de cuisinistes qui sauront vous aiguiller vers le type de plaques de cuisson qui correspond le mieux à vos habitudes culinaires !